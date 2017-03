Atletiek, zwemmen, tennis en judo grote verliezers bij verdeling Vlaams topsportgeld

De prestaties in Rio tonen aan dat we een aantal jaar geleden de juiste weg zijn ingeslagen

Sport Vlaanderen baseerde zich bij de verdeling op de prognoses die de verschillende bonden hadden gemaakt. Wie zichzelf overschat had, verliest nu een deel van zijn middelen.

Nog meer dan vroeger is het topsportbeleid gericht op topprestaties. Dat wil zeggen: medailles op Spelen, WK's en andere internationale toptoernooien.

"We leggen de komende 4 jaar nog meer de focus op de atleten zelf", zegt minister Muyters. "De prestaties in Rio tonen aan dat we een aantal jaar geleden de juiste weg zijn ingeslagen."

"Ik besef wel dat topsport vaak een zaak is van harde keuzes, en dat is ook zo bij de toekenning van de topsportmiddelen. Er zitten harde keuzes in, maar elk van hen is onderbouwd, overlegd en gecheckt."