Kijk zaterdag met livestream naar de kruisfinales in het korfbal

De kruisfinales van de NDN Topkorfballeague zijn de halve finales van de zaalcompetitie waarbij de nummer 1 uit de reguliere competitie het opneemt tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3.

Zo ziet het schema eruit:

AKC/Luma (1) - Voorwaarts (4)

Scaldis (2) - Boeckenberg (3)

Het duel tussen de nummers 2 en 3 is een klassiek treffen wat al meermaals de finale was. De afgelopen 10 jaar behaalde Boeckenberg 8 landstitels in de zaal en Scaldis de overige 2.