Fukushima gaststad voor baseballtoernooi op Olympische Spelen

Het organiseren van een olympisch toernooi moet daarbij helpen. Het IOC heeft het licht nu op groen gezet om enkele baseballwedstrijden in een stadion in Fukushima te laten spelen. "Het blijven de Spelen van Tokio, maar minstens de openingswedstrijd zal in Fukushima gespeeld worden", vertelde Yoshiro Mori, hoofd van de organisatie van Tokio 2020.

De keuze voor baseball is niet onbelangrijk want het is een van de populairste sporten in Japan. De sport staat in 2020 bovendien voor het eerst weer op het olympische programma.

"We willen op deze manier de mensen uit het getroffen gebied steunen en weer hoop geven. Tokio 2020 moet een voorbeeld worden voor de heropbouw van het land en de stad na de ramp van zes jaar geleden."