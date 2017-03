26 Belgen vertrokken naar Wereldwinterspelen: "De ambitie? Plezier maken!"

Wat het verschil is met de "valide" sporters? De knuffels!

Wat het verschil is met de "valide" sporters? De knuffels!

"Wat de ambitie is? Vooral plezier maken. De droom is natuurlijk dat iedereen met een medaille naar huis komt. En dat er niet te veel traantjes vloeien bij zij die geen medaille hebben."

Gevraagd naar wat het verschil is met de "valide" sporters hoeft Clara Van Laer niet lang na te denken: "De knuffels! Het eerste wat ze doen als ze binnenkomen, is je vastpakken, want ze zijn superblij dat je hier bent."

"Hier hangt enorm veel liefde in de lucht. Valide sporters zitten meer in hun isolement, omdat ze gefocust zijn op hun eigen resultaten. De Special Olympics, dat is vooral vriendschap. En het delen van een ervaring met elkaar en met andere buitenlandse sporters."