WADA: "Nog veel werk voor de boeg voor Russisch antidopingagentschap"

"Zelfs als er vooruitgang geboekt wordt, moet het Rusada bewijzen dat die veranderingen volledig autonoom en onafhankelijk werden uitgevoerd", zei Reedie. "We hebben nog steeds twee experten ter plaatse, dus we blijven het Rusada controleren en de schorsing blijft behouden."

Het WADA schorste het Rusada in 2015 nadat aan het licht was gekomen dat het Russische antidopingagentschap meehielp om dopinggevallen in de doofpot te steken. Later werd beslist dat geen enkele Russische atleet mocht deelnemen aan de Olympische Spelen van 2016.

De Russische minister van Sport reageerde al kort: "We zijn klaar om samen te werken met het WADA. We staan open voor alle controles", aldus Pavel Kolobkov.