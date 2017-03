Na het mirakel van Barça: 10 waanzinnige comebacks in andere sporten

Een comeback in het golf is niet zo uitzonderlijk, denken we maar aan de zege van Paul Lawrie op de British Open van 1999, die toen profiteerde van de complete inzinking van Jean van de Velde om 10 slagen goed te maken op de slotdag.

Maar een totale inzinking zoals de Amerikanen er eentje kenden in 2012 in de Ryder Cup is ongezien. Met enkel nog de enkelspelen op het programma leidde de VS met 10-6. Nicolas Colsaerts was een bevoorrechte getuige van wat zich toen voltrok en wat later het "Miracle of Medinah" werd genoemd.