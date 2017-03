Elke Clijsters: "De strafste sportvrouw? Ik zal maar voor Kim kiezen"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Clijsters: "Er zijn veel vrouwelijke atleten die te weinig in de spotlights staan" Clijsters: "Er zijn veel vrouwelijke atleten die te weinig in de spotlights staan"

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Kim en Elke Clijsters waren vandaag te gast in de MNM-studio en hadden achteraf een gesprekje met Sporza over het thema. "Ik kies voor Nafi Thiam als grootste Belgische sportvrouw", vertelde Kim Clijsters.