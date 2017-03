Kies nu: wie is de Strafste Belgische Sportvrouw aller tijden?

Foto's: Belga

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Ons land telt heel wat klassevrouwen in de sport. Denk maar aan Kim Clijsters, Ulla Werbrouck, Justine Henin, Tia Hellebaut en Nafi Thiam. Wie is volgens u de strafste? Maak uw keuze in onze poll.