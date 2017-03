Nike lanceert hoofddoeken voor sportende moslima's

De hoofddoek is speciaal ontworpen om comfortabel mee te kunnen sporten. Het materiaal is licht en rekbaar en er zitten kleine gaatjes in voor de verluchting. Ook is de hoofddoek achteraan langer om te voorkomen dat de hijab zou loskomen.

De lijn bestaat voorlopig uit drie kleuren: zwart, grijs en paars. De hijab zou vanaf volgend jaar te koop zijn.

Nu zijn er natuurlijk ook al voorbeelden van vrouwelijke sporters die een hoofddoek dragen. Zo veroverde de Amerikaanse Ibtihaj Muhammed afgelopen zomer nog een bronzen medaille op de Olympische Spelen met een hoofddoek.