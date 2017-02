Meylemans schuift naar knappe 5e plaats op WK skeleton

Kim Meylemans stond na de eerste dag op het WK al vijfde, al werd de tweede afdaling toen wel geannuleerd door de hevige sneeuwval.

Zaterdag kon er in Königssee wel een volledig programma afgewerkt worden. Met opnieuw een vijfde tijd en zelfs nog een vierde tijd in de laatste run bevestigde Meylemans haar plaatsje in de subtop.

Meylemans bevestigt ook dat ze jaar na jaar progressie blijft maken. In 2015 werd ze 19e op haar eerste WK, in 2016 eindigde ze 14e.

Het goud was weggelegd voor Jacqueline Lölling, de regerende Europese kampioene. Met haar 22 jaar is ze de jongste wereldkampioene uit de (jonge) geschiedenis van de sport.