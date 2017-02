Niet meer naakt douchen na het sporten? "Zijn voorzichtiger en preutser geworden"

"Mensen worden voorzichtiger om zich naakt te tonen in publieke ruimtes. Een van de redenen is inderdaad dat iedereen tegenwoordig een camera op zijn GSM heeft waarmee je heel snel dingen kan vastleggen en verspreiden op sociale media", vertelt Slabbinck in De Ochtend.

"Maar ik denk niet dat het alleen rond voorzichtigheid draait. Er heerst ook een nieuwe preutsheid. Zo vertelde een man mij onlangs dat iemand hem gezegd had dat hij niet naakt in bad mocht met zijn kinderen. Een naakt lichaam mag niet meer gewoon naakt zijn. Er komt altijd een seksuele connotatie bij."

"Daar moeten we goed over nadenken. Hoe ver mag die slinger doorslaan? We hebben een enorm aanbod aan naakte lichamen in de pornografie, maar een normaal lichaam zie je amper. En dat is jammer, want als je samen naakt doucht, besef je als kind ook snel dat niemand met het perfecte lichaam rondloopt. Die nuance is heel belangrijk. Zeker met het oog op de latere seksuele beleving en intimiteit."

Wat kunnen sportclubs dan doen? "We moeten het debat zeker eens voeren. Met scholen, leerkrachten, ouders, kinderen, ... Nu wordt het na een opmerking van een ouder vaak gewoon afgeschaft uit angst voor negatieve publiciteit. Ik ben voorstander van naakt douchen, maar na een debat. En het is ook heel belangrijk dat men jongeren informeert over de impact die zo'n naaktfoto kan hebben."