IOC gaat nog tot 2022 door met hertesten van dopingstalen Sotsji 2014

De Canadese professor Richard McLaren concludeerde in zijn rapport dat er in Rusland sprake was van een door de staat aangestuurd dopingprogramma. Het IOC begon al snel een juridische procedure tegen 28 Russische sporters die ervan verdacht worden verboden producten te hebben gebruikt.

"Het opnieuw testen van de staten van Sotsji gaat nog zeker tot 2022 duren", bevestigde een woordvoerder van het IOC vandaag.

In 2016 werden bij het hertesten van de Zomerspelen van Peking (2008) en Londen (2012) ook al meer dan 100 sporters, onder wie heel wat medaillewinnaars, betrapt op doping. Ook stalen van de Winterspelen van 2010 in Vancouver worden met de nieuwste technieken onderzocht.