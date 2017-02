Genyn: "Het klopt dat ik al 40 ben, maar ik ga zeker voort tot 2020"

Peter Genyn krijgt de Trofee Victor Boin. Peter Genyn krijgt de Trofee Victor Boin.

Tweevoudig paralympisch kampioen Peter Genyn heeft in het Sportimonium in Hofstade de Trofee Victor Boin als beste paralympische atleet van 2016 in ontvangst genomen. De 40-jarige rolstoelatleet keek meteen vooruit naar de volgende Spelen.