Rogge krijgt Paralympic Order: "Weet niet of ik dit verdien, maar is zeer aangenaam"

Op een gala-avond in Brussel heeft Jacques Rogge de Paralympic Order in ontvangst mogen nemen, de hoogste eer die het Paralympisch Comité kan uitreiken. Voor de gelegenheid was Philip Craven, de voorzitter van het Internationale Paralympische Comité (IPC) naar de Belgische hoofdstad afgereisd.