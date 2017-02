"Zuid-Korea 90% klaar voor Winterspelen 2018"

Aan sneeuw alvast geen gebrek in het wintersportoord Pyeongchang. Aan sneeuw alvast geen gebrek in het wintersportoord Pyeongchang.

Zuid-Korea ligt perfect op koers met zijn organisatie voor de Olympische Winterspelen van 2018, die over exact een jaar in Pyeongchang van start gaan. Dat zegt de Belgische delegatieleider Gert Van Looy, die net terug is van een bezoek.