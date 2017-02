"Met 20-tal atleten deelnemen aan Olympische Winterspelen"

discipline: bobslee (tweemansbob)

Stuurvrouwen: Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse

Remsters: Sophie Vercruyssen, Nel Paulissen en Sara Aerts

Elfje Willemsen (32) heeft al twee Spelen meegemaakt. In Vancouver 2010 werd ze 14e, in Sotsji eindigde ze als zesde. In Pyeongchang hoopt België met twee bobs aan de start te staan.