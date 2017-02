Zeven olympische sporten organiseren samen hun EK in 2018

De eerste editie van het toernooi zal nog in twee verschillende steden georganiseerd worden, maar de bedoeling is dat in de toekomst een stad of regio gastheer is voor het evenement.

Het EK atletiek vindt van 7 tot 12 augustus plaats in Berlijn, het Schotse Glasgow wordt het decor voor de EK's zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en triatlon. Naar schatting zullen 3.000 sporters naar Glasgow afreizen, Berlijn zal 1.500 atleten ontvangen.

"We geloven in de kracht van de samenbundeling en zijn ervan overtuigd dat de sport profiteert door het samenbrengen van al deze kampioenschappen", klinkt het bij de ECB (European Championships Board). "Het gebundelde pakket maakt het tot een totaalbelevenis voor de televisiekijker."