Oproep Brady: "Laat me weten als je mijn gestolen shirt op eBay ziet"

Het shirt van de nummer 12 van de New England Patriots werd tijdens de festiviteiten gestolen uit de zak van Brady, die in de kleedkamer van de Patriots stond.

"Als het shirt opduikt op eBay, laat me iets weten", reageerde de quarterback al. "Ik hoop het terug te vinden, want het is toch een speciaal souvenir. Maar wat kan ik doen? Het belangrijkste is dat ik mijn ring krijg (het is een Amerikaanse gewoonte dat spelers die een groot kampioenschap winnen, een ring krijgen).

De Texaanse politie is een onderzoek gestart naar de verdwijning. Het shirt dat Brady droeg tijdens een van de meest memorabele Super Bowls uit de geschiedenis, zou volgens kenners tussen 300.000 en 500.000 euro waard kunnen zijn.