6 opvallende sportmomenten die u afgelopen weekend heeft gemist

Er zijn meer Belgen dan enkel Neuville en Vandoorne die het mooie weer maken in de gemotoriseerde sporten. Motorcrosser Daymond Martens snelde gisteren naar winst in de prestigieuze strandrace in Le Touquet. Onze 21-jarige landgenoot klopte in Noord-Frankrijk topfavoriet Van Beveren (een Fransman). Een prestatie die Martens een pagina aandacht opleverde in L'Equipe.