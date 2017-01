Amerikaans Olympisch Comité over ban Trump: "Sporters zouden naar VS mogen komen"

Als de beheerder van de Olympische Beweging in de VS omarmen wij waarden als diversiteit en integratie.

"De USOC vroeg meer uitleg over sporters en officials die naar de VS komen om aan competitie te doen", verklaarde USOC-voorzitter Larry Probst en CEO Scott Blackmun.

"De Amerikaanse regering heeft ons gemeld dat ze met ons wil samenwerken om ervoor te zorgen dat atleten en officials van alle landen versneld toegang zullen krijgen, zodat ze kunnen deelnemen aan internationale sportcompetities."

Probst en Blackmun onderstreepten voorts dat de Olympische Beweginng, net als de Verenigde Staten, gesticht was met de principes van diversiteit en integratie, van kansen en hulpvaardigheid. "Als de beheerder van de Olympische Beweging in de VS omarmen wij die waarden. Al erkennen we ook de moeilijke taak om in te staan voor de veiligheid en zekerheid van een natie."