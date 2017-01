Rusland geïnteresseerd om Olympische Spelen in 2028 te organiseren

Toch mikt Rusland op de organisatie van de Olympische Spelen in 2028. "Het is moeilijk om daar nu over te oordelen, maar waarom niet?", zei Alexander Zhukov, voorzitter van het Russisch Olympisch Comité. "Niet alleen in Sint-Petersburg, maar ook in Kazan en Sotsji kunnen we de Olympische Spelen houden."

De organisator wordt pas in 2021 aangeduid. Eerst moet nog een gaststad worden geselecteerd voor de Spelen in 2024. Los Angeles, Parijs en Boedapest zijn nog in de running.