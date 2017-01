Rolstoelatleet Peter Genyn bekroont topjaar met Trofee Victor Boin

Peter Genyn krijgt deze onderscheiding op 20 februari in het Sportimonium in Hofstade. Hij was op de Paralympische Spelen in Rio goed voor goud op de 100m en 400m rolstoelsprint (klasse T51).

"Hij is vandaag een van de belangrijkste ambassadeurs van de Belgische paralympische beweging. Zijn trofee beloont echter niet enkel zijn schitterende prestaties in 2016, maar zeker ook zijn indrukwekkende sportcarrière", aldus het Belgian Paralympic Committee.

Genyn krijgt zo toch nog een individuele bekroning van zijn topjaar. Op het Sportgala eindigde hij op de derde plaats bij de verkiezing van Paralympiër van het jaar, na tafeltennissers Laurens Devos en Florian Van Acker.