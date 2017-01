Marieke Vervoort: "Twee dagen in coma gelegen"

Ze hebben me naar het ziekenhuis gebracht, maar daar herinner ik me helemaal niets van.

"Woensdag ben ik zoals elke week mijn baxter magnesium gaan halen. Daar ben ik diep in slaap gevallen", doet Vervoort haar verhaal bij Sporza.

"Mijn bloeddruk klopte helemaal niet. Ze hebben me naar het ziekenhuis gebracht, maar daar herinner ik me helemaal niets van. Ik heb twee dagen in coma gelegen."

"Ik reageerde op geen enkele prikkel, moest voortdurend braken en had last van apneu (ademstilstand, red). Toen ik wakker werd, wist ik daar allemaal niks over."

"De dokters zoeken nog naar een oorzaak. Ze hebben een infectie gevonden in mijn bloed. Mogelijk heb ik een long- of een blaasontsteking opgelopen."