De best bekeken video's van 2016: Timmers vloert Van Avermaet

U keek massaal naar de Olympische Spelen, want ook nummer drie in onze lijst is een beeld uit Rio. Op de eerste dag van de Spelen stond de wegrit bij de mannen op het programma. Nibali, Henao en Majka leken op het loodzware parcours op weg naar het podium, maar een val in de laatste afdaling besliste daar anders over.

Majka bleef overeind, maar moest toekijken hoe Van Avermaet en Fuglsang kwamen aansluiten in de slotkilometer. Op het strand van Copacabana stond er in de sprint geen maat op onze landgenoot, die ons land zo een eerste medaille bezorgde.