RIP in 2016: deze sporters ontvielen ons het voorbije jaar

Met Muhammad Ali en Johan Cruijff gingen twee van de allergrootsten heen. Met Muhammad Ali en Johan Cruijff gingen twee van de allergrootsten heen.

2016 was ook een jaar waarin we moesten afscheid nemen van een aantal sporters. Er was mondiaal verdriet om het overlijden van grootheden als Muhammad Ali en Johan Cruijff. Maar ook de Belgische sportwereld werd getroffen, met onder meer de dood van twee jonge wielrenners. Een overzicht.