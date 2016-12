Woordenstrijd tussen New York Times en Russisch antidopingagentschap: "Toegeving uit context gerukt"

Antseljovitsj en nog andere hoge antidopingofficials verwierpen gecontacteerd door de NY Times wel de these dat het dopingsysteem door de Russische staat was ingesteld. Voor hen waren de Russische autoriteiten niet betrokken.

Dat is nochtans wat WADA-onderzoeker Richard McLaren in zijn rapport beweert. De Canadese professor toonde aan dat meer dan 1.000 Russische atleten uit een 30-tal sporten tussen 2011 en 2015 dopingstalen manipuleerden, onder meer ook op grote schaal tijdens de Spelen van 2014 in eigen land in Sotsji.

Vorige week zei president Poetin nog dat er nooit iets aan was van staatsgesteunde dopingpraktijken. De New York Times sprak ook met Vitali Smirnov, de baas van de nieuwe antidopingcommissie. "Als ex-minister van Sport en ex-hoofd van het Russiche Olympische Comité zie ik dat er een heleboel fouten zijn gemaakt. We moeten uitzoeken waarom jonge sporters hun heil zochten in doping."

McLaren zelf reageerde woensdag optimistisch op het feit dat er Russische officials zijn die niet langer zijn conclusies bestrijden: "Maar ze proberen de schade te beperken. Je kunt de feiten op verschillende manieren uitleggen. Het wordt nu een soort woordenstrijd."