L'Equipe roept Bolt en Biles uit tot "Kampioen der Kampioenen"

Ze is de eerste gymnaste die op het palmares van L'Equipe komt. Pas sinds 2012 worden er evenwel aparte prijzen voor mannen en vrouwen uitgereikt.

Sinds de Spelen is de vedettenstatus van de turnster buiten proportie toegenomen: "Mijn leven is veranderd, bepaalde zaken heb ik niet meer onder controle", klaagt ze in L'Equipe.

"In de cinema of het winkelcentrum, iedereen klampt me aan, terwijl dat juist de momenten zijn dat ik iemand normaal wil zijn. De mensen begrijpen die houding niet, ze denken dat ze een persoonlijke band met mij hebben omdat ze me op tv hebben gezien." Maar ze herpakt zich: "Het is een eer om door de kinderen als voorbeeldmodel gezien te worden."

Na de Spelen stopte de samenwerking met haar coach Aimée Boorman. Turnen doet ze voorlopig even niet meer: "Ik neem een jaar pauze. Mijn lichaam heeft nood aan rust. Ik begin wellicht weer in november te trainen. Dat zal afhangen van hoe mijn lichaam reageert. Heel mijn leven draaide tot nu om turnen, dit is een heel nieuwe ervaring voor mij."

"Ik zal niet voortdoen om de Michael Phelps van het turnen te worden, records betekenen niet zoveel voor mij. Het is moeilijk om nieuwe dromen te hebben na wat ik gepresteerd heb. Maar mijn leven gaat voort en er zullen er wel nieuwe komen."