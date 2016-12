Boxing Day op Sporza: veldrijden in Zolder en kerstvoetbal in België en Engeland

Boxing Day op Sporza.be: veldrijden en voetbal. Boxing Day op Sporza.be: veldrijden en voetbal.

26 december is een drukke dag op de sportkalender. Bij Sporza kunt u alle actie in binnen- en buitenland op de voet volgen. Er is veldrijden van de bovenste plank in Zolder, Club Brugge en Anderlecht komen in actie in de vaderlandse voetbalcompetitie en over de plas gaat Chelsea op zoek naar een twaalfde opeenvolgende zege in de Premier League.