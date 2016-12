Frank Raes: "Ik wens 2017 de enige echte derby toe: Beerschot tegen Antwerp"

Catherine Van Eylen (Sport in het journaal): "Nafi Thiam wens ik na haar prachtige olympische goud ook de wereldtitel op de zevenkamp toe. Voor Stoffel Vandoorne hoop ik dat hij in de Formule 1 kan tonen waartoe hij in staat is. En als ik heel veel mag wensen, wens ik hem de zege in Francorchamps toe. Dromen mag."