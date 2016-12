Actieplan moet aantal sportdoden verminderen: "Niet blind voor problematiek zijn"

Niet iedereen kan gered worden, maar het moet snel en met de juiste middelen en methodes gebeuren. Hartmassage is daarbij essentieel. We moeten ambitieus zijn en alle middelbare scholen leren om hartmassage toe te dienen.

Preventie en screening vormen de eerste stap in het proces. "Met de website www.sportkeuring.be kunnen sporters zien dat onderzoek raadzaam is en kunnen ze achterhalen bij wie ze zo'n onderzoek kunnen laten uitvoeren. We hopen dat de federaties en organisatoren zich meer en meer bewust worden van het belang van zo'n onderzoek."

Kunnen ingrijpen bij noodgevallen is een tweede belangrijke pijler. De lat ligt hoog in het actieplan, want tegen 2020 zouden alle jongeren vanaf 12 jaar hartmassage moeten kunnen toepassen.

Het wetenschappelijk onderzoek is het laatste luik. "Er zijn nog veel vraagtekens, maar bij een hartfalen moeten we bijvoorbeeld de voorgeschiedenis van het slachtoffer in kaart kunnen brengen. Daar is nog een wettelijk kader voor nodig en de overheid zal inspanningen moeten doen om dat te creëren."