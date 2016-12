Coach Van Den Bosch: "Leerlingen in lagere scholen moeten meer bewegen"

Het doel is om met alle leerlingen samen in een jaar de afstand naar de zon af te leggen. Dat is 150 miljoen kilometer. Als ze honderd minuten per week extra bewegen, halen we dat.

"Maar 2,4 procent van de leerlingen haalt de beweegnorm van een uur matig intensief bewegen per dag. Dat is echt zeer weinig", vertelt Van Den Bosch. "Het aantal minuten dat leerlingen bewegen, daalt dan ook nog eens naarmate ze ouder worden."

"Wij gaan leerkrachten in de lagere scholen daarom aanmoedigen en ondersteunen om hun leerlingen meer aan het bewegen te krijgen.

"Als ze honderd minuten per week extra bewegen, halen we dat. Dat kan bijvoorbeeld door het project "one mile a day". Daarbij lopen leerlingen 1,6 kilometer per dag. Dat komt neer op ongeveer een kwartiertje."

"93 procent van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen voldoende bewegen op school en 33 procent zegt dat hun kinderen thuis soms te druk zijn omdat ze te weinig bewogen op school. Maar voldoende bewegen en gezondheid is niet de verantwoordelijkheid van de school alleen."

"Er is misschien wel een mentaliteitswijziging nodig. Iedereen, zowel binnen als buiten scholen, zou moeten inzien dat kinderen die fysiek fitter zijn, zich ook beter zullen concentreren tijdens de les."