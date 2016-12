U zocht in 2016 naar Club Brugge en David Goffin, maar ook naar België-Gibraltar

In de top 10 van de meest gezochte Belgische olympische atleten staat David Goffin op 1, voor olympische kampioenen Greg Van Avermaet en Nafi Thiam. "Tennis is best populair, dat zie je aan de resultaten", zegt Sallaets, want ook Flipkens en Wickmayer staan in de top 10.

"Dat Goffin eerste staat, heeft vermoedelijk te maken met zijn constante prestaties over het hele jaar. Er wordt dus altijd wel naar hem gezocht én over het hele land, want de cijfers hebben betrekking op heel België. Van Avermaet kende zijn piekmomenten, maar was er een tijdje tussenuit. Nafi Thiam had maar één piekmoment. Nieuws rond een persoon of een evenement speelt een heel belangrijke rol in de resultaten."