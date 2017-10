Gecontesteerde Braziliaanse topman Nuzman (voorlopig?) uit de gevangenis

De 75-jarige Nuzman wordt ervan verdacht stemgerechtigden omgekocht te hebben bij de toekenning van de Olympische Spelen 2016 aan Rio de Janeiro. "Corruptie, het witwassen van geld en deelname aan georganiseerde misdaad", luidt de volledige aanklacht.

Nuzman werd begin oktober in de gevangenis gestoken, maar mag nu weer naar huis. "Voor de rechters was het opsluiten van Nuzman niet in verhouding met de beschuldigingen tegen hem", zegt het Braziliaanse Hooggerechtshof.

Nuzman mag Rio de Janeiro wel niet verlaten en mag geen contact hebben met mensen van het Braziliaans Olympisch Comité. De Braziliaanse procureur bracht eerder deze week een betaling naar buiten van liefst 2 miljoen dollar aan IOC-lid Papa Massata Diack, de zoon van ex-voorzitter van de internationale atletiekbond Lamine Diack.