Preses Braziliaans Olympisch Comité opgepakt op verdenking van corruptie Rio 2016

Begin vorig maand voerde de politie al een huiszoeking uit bij Nuzman, omdat ze vermoedde dat de organisatie stemmen had gekocht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het vierjarige topevent naar Brazilië te halen.

In maart lekten in de Franse pers berichten uit over mogelijke corruptie rond de toekenning van Rio 2016 uit. Zo zou eind september 2009, 3 dagen voor de definitieve stemming, een Braziliaanse zakenman 1,5 miljoen dollar hebben overgeschreven aan Papa Massata Diack. Dat is de zoon van Lamine Diack, destijds een invloedrijk lid van het IOC en voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

De zakenman zou het bedrag hebben gestort in opdracht van Sergio Cabral, de toenmalige gouverneur van de staat Rio. De speurders vermoeden dat het geld gebruikt werd om de stemprocedure te beïnvloeden.

Vader en zoon Diack hebben immers geen onbesproken verleden. Lamine is in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, tegen Papa Massata loopt er een internationaal aanhoudingsbevel voor fraude, corruptie en witwaspraktijken.