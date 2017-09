Franse gerecht: "Aanwijzingen voor corruptie bij toewijzing sportevenementen"

De federale politie van Brazilië is vandaag binnengevallen in het huis van Carlos Nuzman, de voorzitter van het Braziliaanse olympisch comité. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar corruptie, waarbij stemmen zouden gekocht zijn om de Olympische Spelen van 2016 naar Rio te halen. Nuzmans advocaat reageerde dat zijn cliënt zal meewerken aan het onderzoek, maar dat hij onschuldig is.