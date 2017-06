Parijs en Los Angeles kunnen organisatie Spelen nauwelijks nog mislopen

Enkel Parijs en Los Angeles zijn nog in de running om de Olympische Spelen van 2024 binnen te halen. Twee valabele kandidaten, zo vindt ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC). En dus moeilijk om tussen beide organisatoren te kiezen.

Om dit probleem op te vangen, wil het IOC de toekenning voor de Spelen van 2024 koppelen aan die van 2028. Zo staat het in de sterren geschreven dat de stad die voor 2024 achter het net vist, wél de organisatie krijgt voor 2028.

Als de aanbeveling ook wet wordt, blijft er dus nog maar één vraag over: wie organiseert in 2024 en wie in 2028?