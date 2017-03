Corruptie bij toekenning Spelen aan Rio? 1,5 miljoen dollar voor zoon van IOC-lid

Het IOC heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek dat de Franse justitie gestart is tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine en Papa Massata Diack.

Het IOC heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek dat de Franse justitie gestart is tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine en Papa Massata Diack.

Het Franse gerecht vermoedt dat het overgeschreven geld van de Braziliaans zakenman gebruikt is om de stemprocedure te beïnvloeden. De Ethische Commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelt in navolging van het Franse gerecht een onderzoek in naar mogelijke corruptie.

"Het IOC heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek dat de Franse justitie gestart is tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine en Papa Massata Diack. Deze samenwerking heeft al geleid tot het feit dat voormalig erelid Lamine Diack sinds november 2015 geen officiële functie meer heeft binnen het IOC."

"Wij zullen nu de Franse autoriteiten contacteren om de informatie te verkrijgen waarop het artikel in Le Monde gebaseerd is", luidt het bij het Internationaal Olympisch Comité.