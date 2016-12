Van Acker in Sportzomer 2016: "Als ik tafeltennis, ben ik de gelukkigste man ter wereld"

Kris Bomans bezorgde ons land een zilveren medaille in de wegrit, maar had eigenlijk gehoopt op meer. "Alles verliep perfect. Er was een valpartij en daardoor zijn we ontsnapt met negen renners. Ik had mijn sprint en dus heb ik in die kopgroep weinig werk geleverd."

"Tijdens de sprint heb ik niet te veel nagedacht, maar ik had dat beter wel gedaan. Ik wist dat ik niet links moest rijden en toch deed ik het. Als ik dat terugzie, komt de ontgoocheling terug."

"Ik ben eigenlijk nog steeds ontgoocheld. Hopelijk word ik in 2017 wereldkampioen."