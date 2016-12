Timmers: "Reacties over estafette hebben mijn individuele kansen gehypothekeerd"

Croenen trekt uiteindelijk zijn staart in en zwemt de reeksen. België, zonder Timmers, plaatst zich voor de finale. In die finale is Timmers wel van de partij, maar België wordt naar huis gezwommen.

"Het trok op niks", zegt Timmers over die finale. "We konden niet aansluiten bij de andere landen. Dit was een verloren kans en had vermeden kunnen worden."

"Dat had ik vooraf ook gezegd. Maar er was geen oren naar. Dan zie je het resultaat."