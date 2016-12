Van Avermaet in Sportzomer 2016: "Ik heb in Rio iets onmenselijks gedaan"

De Red Lions kloppen Nederland en kijken in de finale Argentinië in de ogen. "Op de dag van de finale kon niemand iets eten bij het ontbijt. Iedereen had slecht geslapen en wist dat hier iets te verliezen was", herinnert Tom Boon zich nog.

Argentinië klopt de Belgen met 4-2. "Ik heb zelden jongens zo hard zien huilen na een nederlaag", zegt Loïck Luypaert. "We hebben naar elkaar gekeken en gezegd: we hebben hier vier jaar voor gewerkt, een medaille is zo "graaf". We hebben elkaar vastgepakt en dat is het sterke aan teamsport."