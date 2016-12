Atletiekclub verrast Marieke Vervoort: "Totaal niet verwacht"

Dat dacht ze, want in werkelijkheid werd zij in de bloemetjes gezet. Atleten, vrienden en familie vormden een erehaag voor Vervoort. Ze vierden de carrière van Vervoort.

"Ik wist dat er iets aan de gang was, maar dit had ik totaal niet verwacht. Dit feest is ongelooflijk", reageerde Vervoort, die haar vier paralympische medailles van Londen en Rio had meegebracht en nog een allerlaatste ronde reed op de atletiekpiste.

Stilzitten zal Vervoort de komende weken niet doen. "Als de ene deur dicht gaat, gaat de andere weer open. Zo ga ik binnenkort weer indoorskydiven. Dan kan ik vliegen zo vrij als een vogel."