Kramer meteen goed op dreef tijdens olympische test

Kramer, die bijna 7 weken geen wedstrijd gereden had, had helemaal niet door dat hij een wereldrecord had gereden. Dat moest NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg hem vertellen. "Was dit een wereldrecord laagland? Ok. Nou, top! Dat wist ik helemaal niet."

"Ik voel me goed. Dat ik deze vorm had, wist ik al. Dit is daar een bevestiging van." Kramer versloeg Ted-Jan Bloemen in een rechtstreeks duel. De Nederlandse Canadees is wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer. Bloemen werd 5e in 3'42"97.