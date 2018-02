Aftellen naar Pyeongchang: 3 - gouden Maier overleeft horrorcrash

Hermann Maier in 1998: één zware val en twee keer goud. Hermann Maier in 1998: één zware val en twee keer goud.

Drie dagen voor de start van de Winterspelen herbeleven we de Winterspelen van Hermann Maier in Nagano 1998. De Oostenrijkse skiër komt als favoriet zwaar ten val in de afdaling, maar 3 dagen later staat hij aan de start van de super-G en behaalt zowaar goud.