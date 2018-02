Norovirus slaat toe in PyeongChang 2018: 1.200 veiligheidsagenten geweerd

Van de 1.200 betrokken veiligheidswerkers kregen er 41 zondag plotse diarree en braakneigingen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, waar een norovirus geconstateerd werd als boosdoener.

Het norovirus, dat wereldwijd aan de basis ligt van de helft van acute maag- en darmklachten, is uiterst besmettelijk. Het kan ook overzetten door voeding en water.

Het organisatiecomité POCOG wou geen risico's nemen. "Die 1.200 personen moesten hun taak staken. Ze werden vervangen door 900 militairen." De hygiënische diensten onderzoeken de herkomst van het virus.

Het geteisterde personeel, allemaal werklui van een privéfirma, waren gelogeerd in een jeugdcentrum in Pyeongchang en verbleven niet in de atletendorpen.