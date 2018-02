Primeur: liefst 110.000 condooms verdeeld op de Olympische Winterspelen

Het is tijdens elke Olympische Spelen een veelbesproken gespreksonderwerp: de condooms voor de atleten. Ook tijdens PyeongChang 2018 zal de organisatie voorbehoedsmiddelen ter beschikking stellen van de atleten.

De organisatoren zullen liefst 110.000 condooms verdelen in de olympische dorpen van Pyeonchang en Gangneung. Dit komt neer op 37,6 condooms per atleet. Al kijkt de organisatie verder dan de sporters alleen: ook in het perscentrum, mediadorp en medisch centrum zullen manden met condooms staan in de mannen- en vrouwentoiletten.

Het is het grootste aantal ooit verdeeld op de Winterspelen. In Sotsji en in Vancouver werden er telkens 100.000 condooms verdeeld.