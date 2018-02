25 februari: Wie gaat met meeste goud naar slotceremonie: Noorwegen of Duitsland?

De Zuid-Koreaanse wintersportliefhebbers zullen op het puntje van hun stoel zitten voor de finale van de vrouwencurling. Bij de mannen was er een ongelooflijke apotheose, met de Amerikaanse underdog die de Zweedse favoriet klopte. Wat maken de "Garlic Girls", de bijnaam van de Zuid-Koreaanse ploeg, waar tegen vicekampioen Zweden? De 5 Kims - met skip Kim met de bril als uithangbord - waren in de groepsfase net beter dan de Zweden.

En ook in de viermansbob ligt er nog Zuid-Koreaans eremetaal voor het rapen. De verrassende Won Yun-jong ligt immers na 2 van de 4 runs op een 2e positie achter de Duitser Friedrich. Die kan na goud in de 2-mansbob ook in de 4-mansbob zegevieren.

Traditioneel kampen de ijshockeyers om het goud op de slotdag. En dat gaat naar Team OAR, de Russen onder de olympische vlag, of Duitsland, dat verrassend Zweden wipte in de kwartfinales en kampioen Canada in de halve finales.

De allerlaatste wedstrijd in PyeongChang is de 30 km langlaufen in de klassieke stijl voor vrouwen. Daar is het uitkijken naar Marit Bjørgen. De Noorse werd hier met 2 keer brons, 1 keer zilver en 1 keer goud de meest gelauwerde winterolympiër, maar doet ze er nog een 15e medaille bij?

Extra piment: Noorwegen en Duitsland staan nu samen op kop in de medaillestand met elk 13 gouden medailles. Duitsland heeft zondag nog iets meer ijzers in het vuur, wie eindigt straks helemaal bovenaan?