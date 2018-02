Een zeldzaam beeld: Noord-Koreaanse vlag gehesen in Zuid-Korea

Zuid-Korea is zich volop aan het voorbereiden op de start van de Olympische Winterspelen. In het olympisch dorp in Gangneung zijn de vlaggen van alle deelnemende landen gehesen, daartussen ook die van Noord-Korea.

De twee landen zijn officieel nog steeds in staat van oorlog, in 1953 werd enkel een wapenstilstand gesloten, geen vredesverdrag. Dus is een Noord-Koreaanse vlag in Zuid-Korea een zeldzaam beeld. De vlag is eigenlijk verbannen in Zuid-Korea, maar bij speciale gelegenheden maakt het land een uitzondering.

Er zullen 24 Noord-Koreaanse atleten deelnemen aan de Olympische Winterspelen, 12 onder hen vormen een samengevoegd vrouwenhockeyteam met enkele Zuid-Koreaanse collega's.

De 2 landen zijn daarnaast ook overeengekomen om tijdens de openingsceremonie gezamenlijk onder een uniforme vlag te marcheren. De Olympische Winterspelen gaan op 9 februari van start.